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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 11:19 BJT

澳元汇率：海外资金流入使澳元高于应有水平--央行官员

结果就是流入澳洲资源行业的外资规模增长逾两倍，达到该国1.5万亿(兆)澳元经济产出的3.5%左右。

与此同时，境外投资者也大幅提高了澳洲公债持仓，达到发行规模的约70%。

相比之下，澳洲银行业在近几年中缩减了在海外的借款，而是倾向于增加国内存款。

“不过综合所有这些资金流动的影响，并考虑到贸易条件和和利差状况等基本面因素，澳元当前的汇率还是高于人们的预期，”德贝尔称。他主管澳洲央行的金融市场部门。

澳元贸易加权指数上周触及28年高点，不过此后有所回落。

德贝尔指出，资源行业大约75%的外国直接投资是以收益再投资的形式完成的。他并补充道，在国家账目中计入这些资金的方式倾向于夸大澳洲经常帐赤字的程度。(完)
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