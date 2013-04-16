澳元汇率：海外资金流入使澳元高于应有水平--央行官员

结果就是流入澳洲资源行业的外资规模增长逾两倍，达到该国1.5万亿(兆)澳元经济产出的3.5%左右。

与此同时，境外投资者也大幅提高了澳洲公债持仓，达到发行规模的约70%。

相比之下，澳洲银行业在近几年中缩减了在海外的借款，而是倾向于增加国内存款。

“不过综合所有这些资金流动的影响，并考虑到贸易条件和和利差状况等基本面因素，澳元当前的汇率还是高于人们的预期，”德贝尔称。他主管澳洲央行的金融市场部门。

澳元贸易加权指数上周触及28年高点，不过此后有所回落。