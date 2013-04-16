澳元汇率：海外资金流入使澳元高于应有水平--央行官员

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
结果就是流入澳洲资源行业的外资规模增长逾两倍，达到该国1.5万亿(兆)澳元经济产出的3.5%左右。
与此同时，境外投资者也大幅提高了澳洲公债持仓，达到发行规模的约70%。
相比之下，澳洲银行业在近几年中缩减了在海外的借款，而是倾向于增加国内存款。
“不过综合所有这些资金流动的影响，并考虑到贸易条件和和利差状况等基本面因素，澳元当前的汇率还是高于人们的预期，”德贝尔称。他主管澳洲央行的金融市场部门。
澳元贸易加权指数上周触及28年高点，不过此后有所回落。
德贝尔指出，资源行业大约75%的外国直接投资是以收益再投资的形式完成的。他并补充道，在国家账目中计入这些资金的方式倾向于夸大澳洲经常帐赤字的程度。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。