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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 09:59 BJT

澳洲央行：调降经济成长预估，认为通胀前景仍温和

澳洲央行认为，澳元下滑迄今对通胀的影响将被经济低迷和劳工成本较低所抵消。一些分析师原本预期其会略微上调通胀预期，以反映澳元贬值的影响。

但澳洲央行基本维持通胀预期不变，认为到明年中期基础通胀将在2.25%，一直到2015年末都将维持在2-3%的长期目标区间内。

澳洲央行重申，矿业投资前景尤其不确定，因沟通和数据表明，未来几季支出可能“明显”下滑。

这将在一定程度上因资源出口强劲增长以及楼市形势好转而缓解，不过消费者支出料依然温和。

澳洲央行表示，经济成长减速意味着失业率在明年前后可能维持逐步上升势头。7月失业率为5.7%，许多分析师预计几个月后失业率将升穿6%。(完) (编译 李爽/张若琪; 审校 李春喜)
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