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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 09:02 BJT

澳洲数据：4月WESTPAC-MI消费者信心指数意外下滑

4月消费者信心指数104.9，意味着持乐观情绪的人数多于悲观，不过相差不大。

“这个结果令人意外，”Westpac首席经济分析师Bill Evans称，“此次调查凸显目前的环境下消费者信心多么脆弱。”

消费者似乎终于感受到澳洲央行在11月和12月降息的好处。这是央行随后不再调息的一个原因。

调查细节还展示出受访者对经济前景不那么看好，不过原因尚不明确。

对未来12个月经济状况的预期指数下滑下4.5%。衡量未来五年经济状况预期的指数下降8.3%。

衡量与一年前相较家庭财务状况的指标下降3.9%，对未来12个月财务状况的预期指标下降0.2%。

衡量目前是否适宜购买大件商品的指数下降7.6%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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