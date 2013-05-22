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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 08:53 BJT

澳洲数据：5月WESTPAC-MI消费者信心指数大幅下滑

调查详细数据显示，受访者对经济前景不那么乐观。对未来12个月经济状况的预期指数下滑13.4%。衡量未来五年经济状况预期的指数下降6.9%。

衡量与一年前相较家庭财务状况的指标下降8.0%，对未来12个月财务状况的预期指标下降7.0%。

衡量目前是否适宜购买大件商品的指数下降1.3%。(完) (编译 戴素萍/徐文焰/李爽; 审校 张荻/侯向明)
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