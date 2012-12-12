澳洲数据: 12月WESTPAC-MI消费者信心指数下降4.1%至100.0

芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
"这是令人非常意外的结果,"Westpac的首席经济学家表示Bill Evans,"该指数理应对上周澳洲央行降息做出非常正面的反应."
"迄今的迹象显示,低利率没有对家庭产生很大影响,"他说,"因此明年2月或3月可能决定进一步降息."
对未来12个月经济状况的预期指标下降4.3%,衡量对未来五年经济状况预期的指标下降8.9%.
衡量与一年前相较家庭财务状况的指标下降7.2%,反映未来12个月财务状况的指标上升4.6%.
反映现在是否适合购买大件商品的指数下降4.8%,这对于圣诞假期销售是不祥之兆.(完)
(完)
(编译 张涛; 审校 龚芳)
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透多伦多3月3日 - 加拿大指标股指周五升至一周高位，受助于油价攀升和美国本月升息的前景，投资者为近期加拿大经济不断增强感到鼓舞。