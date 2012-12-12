澳洲数据: 12月WESTPAC-MI消费者信心指数下降4.1%至100.0

"这是令人非常意外的结果,"Westpac的首席经济学家表示Bill Evans,"该指数理应对上周澳洲央行降息做出非常正面的反应."

"迄今的迹象显示,低利率没有对家庭产生很大影响,"他说,"因此明年2月或3月可能决定进一步降息."

对未来12个月经济状况的预期指标下降4.3%,衡量对未来五年经济状况预期的指标下降8.9%.

衡量与一年前相较家庭财务状况的指标下降7.2%,反映未来12个月财务状况的指标上升4.6%.

反映现在是否适合购买大件商品的指数下降4.8%,这对于圣诞假期销售是不祥之兆.(完)

(完)