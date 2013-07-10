澳洲数据：7月Westpac-MI消费者信心指数大致持稳--调查

本月的家庭财务分项指数较上年同期骤降5.6%，而追踪对未来五年经济预期的指数大幅上升9.2%。

展望未来一年财务状况的指数下降2.7%，但仍较上年同期上升15.8%，属于健康水平。

衡量目前是否适宜购买大件商品的指数下降1.7%，不过6月上升3.7%。

不同性别、年龄和职业的受访者给出的答案也表现出明显差异。女性受访者的信心上升5.9%，而男性则下降5.9%。

“很难确定数据变化的具体因素，”Westpac资深分析师Matthew Hassan表示。不过他认为个人财务状况的信心下降是经济脆弱的迹象，这会支持再次降息。(完)