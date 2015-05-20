澳洲数据：5月WESTPAC-MI消费者信心指数劲升6.4%，经济前景看法变好

“这是该指数自2月以来首次升破100--指数高于100表明，乐观者的人数超过悲观者。这也是该指数自去年1月以来的最高水准，”西太平洋央行首席分析师Bill Evans称。

“显然，联邦预算和降息是消费者信心上升的两大推手。”

5月调查显示，衡量未来12个月经济状况的指标上升9.2%，衡量未来五年的指标跳升20.2%。