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货币新闻 | 2015年 5月 20日 星期三 08:43 BJT

澳洲数据：5月WESTPAC-MI消费者信心指数劲升6.4%，经济前景看法变好

“这是该指数自2月以来首次升破100--指数高于100表明，乐观者的人数超过悲观者。这也是该指数自去年1月以来的最高水准，”西太平洋央行首席分析师Bill Evans称。

“显然，联邦预算和降息是消费者信心上升的两大推手。”

5月调查显示，衡量未来12个月经济状况的指标上升9.2%，衡量未来五年的指标跳升20.2%。

衡量家庭财务状况的指标较上年同期上升5.8%，衡量未来12个月前景的指标亦升2.2%。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 李婷仪/戴素萍)

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