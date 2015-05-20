澳洲数据：5月WESTPAC-MI消费者信心指数劲升6.4%，经济前景看法变好

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“这是该指数自2月以来首次升破100--指数高于100表明，乐观者的人数超过悲观者。这也是该指数自去年1月以来的最高水准，”西太平洋央行首席分析师Bill Evans称。
“显然，联邦预算和降息是消费者信心上升的两大推手。”
5月调查显示，衡量未来12个月经济状况的指标上升9.2%，衡量未来五年的指标跳升20.2%。
衡量家庭财务状况的指标较上年同期上升5.8%，衡量未来12个月前景的指标亦升2.2%。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 李婷仪/戴素萍)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。