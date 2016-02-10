澳洲数据：2月WESTPAC-MI消费者信心指数强劲反弹，因对国内金融状况乐观

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透悉尼2月10日 - 一项衡量澳洲消费者信心的指标在2月强劲反弹，因人们对澳大利亚国内金融状况变得更乐观，尽管国外金融市场仍动荡。
墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank) 针对1,200人的调查显示，澳洲2月经季节调整后的消费者信心指数增长4.2%，1月曾下跌3.5%。
2月消费者信心指数为101.1，比去年同期高0.6%，表明乐观者人数再次超过悲观者人数。
家庭财务指数较上年同期大涨11.3%，前月为下跌9.4%。
调查中唯一下跌的指标为未来12个月经济状况指数，为下降0.8%，但对于未来五年经济的信心指数上升4.0%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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