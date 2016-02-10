澳洲数据：2月WESTPAC-MI消费者信心指数强劲反弹，因对国内金融状况乐观

路透悉尼2月10日 - 一项衡量澳洲消费者信心的指标在2月强劲反弹，因人们对澳大利亚国内金融状况变得更乐观，尽管国外金融市场仍动荡。

墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank) 针对1,200人的调查显示，澳洲2月经季节调整后的消费者信心指数增长4.2%，1月曾下跌3.5%。

2月消费者信心指数为101.1，比去年同期高0.6%，表明乐观者人数再次超过悲观者人数。

家庭财务指数较上年同期大涨11.3%，前月为下跌9.4%。

调查中唯一下跌的指标为未来12个月经济状况指数，为下降0.8%，但对于未来五年经济的信心指数上升4.0%。(完)