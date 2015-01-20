澳洲数据：1月WESTPAC-MI消费者信心指数较前月上升2.4%，至93.2

《汇市简讯》欧元/美元守住支撑位，但仍走势沉重
2220GMT * 欧元/美元亚洲开盘小幅下滑，此前测试位于1.0850/50的支撑位 * 自法国总统大选第一轮投票以来，欧元/美元已经在1.0850/60之间触底反弹五次 * 200日移动均线切入位1.0827有更多支撑，是第二道支撑位 * 10年期美债收益率升至2.41%，帮助支撑美元 * 1.0900之前有欧元/美元卖盘，10日移动均线切入位1.0912构成阻力 (完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透悉尼1月21日 - 一项衡量澳洲消费者信心的指标在1月回升，因汽油价格大幅下滑以及就业面的好消息令人们更愿意进行大笔消费。
墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank) 针对1,200人的调查显示，1月经季节调整后的消费者信心指数较前月上升2.4%，12月为锐降5.7%。
该指数仍较上年同期大降9.7%至93.2。持悲观看法的人数连续第11个月超过乐观者。
2220GMT * 欧元/美元亚洲开盘小幅下滑，此前测试位于1.0850/50的支撑位 * 自法国总统大选第一轮投票以来，欧元/美元已经在1.0850/60之间触底反弹五次 * 200日移动均线切入位1.0827有更多支撑，是第二道支撑位 * 10年期美债收益率升至2.41%，帮助支撑美元 * 1.0900之前有欧元/美元卖盘，10日移动均线切入位1.0912构成阻力 (完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月10日(三) 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 4月 -- -0.3% 5月11日(四) 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 4月 -- 57.8 5月12日(五) 暂无重要经济数据公布 5月15日当周 5月14日(日) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -- +0.8% (较上年同期) -- +4.2%
* 美国10年期公债收益率触及六周高位 * FBI局长科米遭解雇的影响目前已减弱 (新增文末表格) 路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债 标售获格外疲弱需求后，美债收益率小幅反弹。 另外一种避险货币--瑞郎也下跌，因风险意愿整体上升。 法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov称，10年期美债标售需求疲弱，油 价触及近期高位，提振了公债收益率，扶助美元上涨。 10年期美债标售结果显示投资人需求疲弱后，指标10年期美债收益率 触及盘 中高位。 美国原油 周三触及一周高位，结算价升1.45美元，报每桶47.33美元。 “美元兑日圆上涨，说明风险意愿上升，主要体现在商品市场中，”Tempus Consultin g外汇交易员Juan Perez称。 市场看似暂时忘记了周二稍晚美国总统特朗普意外解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米 的事情。 特朗