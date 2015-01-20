澳洲数据：1月WESTPAC-MI消费者信心指数较前月上升2.4%，至93.2

路透悉尼1月21日 - 一项衡量澳洲消费者信心的指标在1月回升，因汽油价格大幅下滑以及就业面的好消息令人们更愿意进行大笔消费。

墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank) 针对1,200人的调查显示，1月经季节调整后的消费者信心指数较前月上升2.4%，12月为锐降5.7%。