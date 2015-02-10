澳洲数据：2月WESTPAC-MI消费者信心指数上升8.0%至13个月高位

“该结果比我们预期的要强劲得多，”西太平洋银行首席经济学家Bill Evans表示。

数据改善修似乎是主要因为澳洲央行降息至纪录低位2.25%。

Evans称，这项调查应会缓解关于降息可能对消费者信心产生负面影响的担忧。

Evans认为，过去两个月汽油平均价格下降21%，以及澳洲股市上涨近10%，也提振了消费者信心。

衡量家庭财务状况的指标较上年同期跳升12.4%，衡量未来12个月前景的指标上升7.6%。

未来12个月经济状况指数2月上升10.4%，未来五年经济状况指数上升13.4%。

衡量是否是购买大件家庭用品好时机的指标小升0.5%，但这是在1月跳升了13.6%的基础上出现的。

追踪评估购房时机的指数上升9.7%。房价预期指数上升6.9%至去年9月来高点。(完)