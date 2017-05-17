更新版 1-澳洲数据：5月消费者信心再度下滑，对地产价格信心恶化

(新增分项指数细节及分析师评论)

路透悉尼5月17日 - 周三公布的调查显示，一项衡量澳洲消费者信心的指标5月下降，因对住房和房地产价格的信心大幅恶化，且在联邦预算公布后，对家庭财务变差的担忧上升。

墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank针对1,200人的调查显示，澳洲5月消费者信心指数较4月下降1.1%，4月时降0.7%。

该指数同比下降5%，降至98.0，乐观及悲观看法人数相同时该指数为100。

“让政府失望的是，尽管其对增加支出寄予厚望，但消费者信心仍然低于100的重要关口，”Westpac首席经济分析师Bill Evans称。

该疲弱数据还可能削弱澳洲央行的信心。澳洲央行5月政策会议记录显示，该央行相信到2018年初核心通胀将加快上升。

“受访者对预算反应平淡，仍担忧财务状况，薪资前景没有改善迹象，家庭支出疲弱可能影响到就业，对决策者来说投资仍是个问题，”Evans说。

澳洲政府上周公布经济蓝图，承诺2020/2021年实现小幅预算盈余，聚焦于基础设施、教育和卫生保健支出。

政府还宣布提高房屋供应，和对外国房地产投资者实施更严格限制的举措。