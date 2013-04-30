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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 09:44 BJT

表格: 澳洲3月民间信贷经季调后较前月增长0.2%，房屋信贷增0.4%

路透悉尼4月30日 - 澳洲央行周二公布，澳洲3月民间信贷经季节调整后较前月增长0.2%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

3月 2月 2013年3月/2012年3月

信贷总额 +0.2 +0.2 +3.2

房屋信贷 +0.4 +0.4 +4.4

其他个人用途信贷 +0.1 +0.1 -0.1

企业信贷 0.0 -0.2 +1.6

市场预估中值为3月信贷总额较前月增长0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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