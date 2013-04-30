表格: 澳洲3月民间信贷经季调后较前月增长0.2%，房屋信贷增0.4%

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请

证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。