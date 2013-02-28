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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 08:42 BJT

表格: 澳洲1月民间部门信贷较前月增长0.2%

路透悉尼2月28日 - 澳洲央行周四公布,1月民间信贷经季节调整后较前月增长0.2%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

1月 12月 2013年1月/2012年1月

信贷总额 +0.2 +0.4 +3.6

房屋信贷 +0.4 +0.3 +4.4

其他个人用途信贷 -0.1 +0.2 -0.3

企业信贷 持平 +0.7 +2.8

注:信贷总额预估中值为增长0.3%.(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
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