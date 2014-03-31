表格：澳洲2月经季调民间信贷较前月上升0.4%，房屋信贷上升0.5%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼3月31日 - 澳洲央行周一公布，澳洲2月经季节调整后民间信贷较前月上升0.4%，房屋信贷较前月上升0.5%。
以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：
2月 1月 较上年同期
信贷总额 +0.4 +0.4 +4.3
房屋信贷 +0.5 +0.6 +5.8
其他个人用途信贷 -0.2 +0.1 +0.7
企业信贷 +0.4 +0.2 +2.4 (完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。