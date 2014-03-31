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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 08:41 BJT

表格：澳洲2月经季调民间信贷较前月上升0.4%，房屋信贷上升0.5%

路透悉尼3月31日 - 澳洲央行周一公布，澳洲2月经季节调整后民间信贷较前月上升0.4%，房屋信贷较前月上升0.5%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

2月 1月 较上年同期

信贷总额 +0.4 +0.4 +4.3

房屋信贷 +0.5 +0.6 +5.8

其他个人用途信贷 -0.2 +0.1 +0.7

企业信贷 +0.4 +0.2 +2.4 (完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
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