澳洲大减价：零售业大打价格战 通缩风险上升

路透悉尼7月25日 - 悉尼的各家商店，几乎永久地挂着打折的牌子，但顾客消费仍然谨慎。这个迹象令人担忧。不断下降的通胀，正在促使央行加强对经济的扶持。

“现在我们是常年打折，常年促销。疯了，”在悉尼市中心时装店Page One工作的Paulina Kelly称。

然而她称，六折的价格也没能避免1-6月营收下滑近50%的局面。

澳洲离真正的通缩，即总体物价水平持续下降，还有段距离。但数据的趋势暗示，情况可能要比很多人以为的要危险。

关键是打折的普遍程度。尽管对于顾客来说，物价下降是好消息，但有些人担心，如果人们预期几个月后价格会更低而推迟消费，澳洲会陷入日本式的通缩局面。

“现在还没通缩，但风险是如果这么低的通胀保持几年，就会影响人们的预期，然后就会一下子陷入困境，”澳洲联邦银行(CBA)首席经济分析师Michael Blythe称。

表面上看，澳洲似乎不会出现这样的问题。官方数据显示，澳洲经济成长活络，3月当季国内生产总值(GDP)同比成长3.1%，失业率不到6%。

然而，通胀及薪资增长双双位于纪录低位。3月当季消费者物价指数(CPI)下滑，为2008年全球金融危机以来首见。零售销售低迷，消费者信心下降。

“我认为当前顾客对销售已然无感，”Kelly指出。“等到特卖时，他们才会买进特定的商品。”

物价持平或下滑对毛利不利，会迫使企业削减成本。薪资、就业、投资、研发及旅行无不受到波及。

当局针对性地祭出财政刺激措施或许会有助益，但新上任的总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)已誓言削减开支和量入为出。

衡量基本通胀的关键指标在3月当季急降至年增1.5%，为澳洲央行投下震撼弹；该行向来对通胀维持在2-3目标区间充满信心。[nL3S17T5OJ]

如此一来，澳洲央行不得不下调通胀预估，且在中断一年后将利率降至历史低位1.75%。

周三将要公布的数据可能会显示，第二季通胀进一步放缓，若要防止实质利率上升损及经济活动，就需要再次放松政策。

“我们已经注意到来自就业市场的警讯，暗示低通胀变得根深蒂固，”花旗的分析师Paul Brennan指出，全球范围内企业缺乏定价能力并拒绝加薪。

“全球债市已经反映出低增长、低通胀的环境，澳洲也难独善其身，”他并称，“这进而意味着澳洲央行将被迫降息，向全球利率水平靠拢，即便澳洲经济表现相当良好。”

**降价范围扩大**

不幸的是，货币政策的效果有其极限，日本实施负利率的痛苦尝试已经表明了这一点。当利率已经处于历史低点时，进一步降息无法给予消费者太多好处。

邻国新西兰已落入低通胀陷阱。虽然经济年增长率接近3%，但通胀仅有0.4%，该国央行强化了宽松倾向。

澳洲消费者物价指数(CPI)涵盖的11大类商品和服务价格中，第一季不少于六大类出现下跌，范围涉及从食品到服装、通讯、休闲和交通。

物价下降范围如此之广，在汇整此数据的这半个世纪以来首见。

衡量物价压力的一个更广泛的指标是国内生产总值(GDP)物价平减指数，其衡量的是整体经济的通胀状况。

过去八个季度，该指标有六个季度都在下滑，创1959年开始汇总该数据以来的最长连降纪录。期间澳洲经济经历过七次衰退。

一个主要原因在于，主要零售商之间爆发价格战，而随着海外连锁店进军曾经低迷的澳洲市场，战况变得愈发激烈。

处在竞争前线的就是澳洲两大超市连锁巨头：Wesfarmers旗下Coles (WES.AX)和Woolworths (WOW.AX)。这两家公司常常打折。

“我预计未来五年我们将继续降价，”Coles主管John Durkan近期预计。

Coles第一财季的商品价格下跌1.4%，使得营收减少大约3.39亿澳元(2.53亿美元)。

倘若亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)真如传言所说，在澳洲推出食品服务，那么澳洲零售业者明年可能受到最后一击。

Wesfarmers集团高管Richard Goyder今年稍早在一个零售论坛上称，亚马逊将“把我们的三餐业务全都抢走”。

澳洲通胀图表：tmsnrt.rs/29Y9rd0

(完)