《即时观点》澳洲8月就业人口创至少30年来最大增幅，失业率降至6.1%

摩根大通首席经济分析师STEPHEN WALTERS：

显然上月就业岗位大增，基本都是兼职。相比预期的增长约1-1.5万，超过10万人的增幅实在是超出预期很多，显然是个大惊喜。

关键问题是失业率。单看就业数据，通常较难判断就业市场情况究竟如何，但看看失业率，它已经一路降至几个月前的水平6.1%。

我们认为失业水平仍然在上升，所以是否会回到6.5%以上仍是未知数。但我们发现，趋势速度在上升，而且已经上升了几个月，所以这也许暗示经济仍然没有发挥增长潜力，因此失业水平在上升，但数据波动较大，也很难由此得出确切结论。

市场反应：

数据公布后澳元兑美元 上涨0.005美元。银行间利率期货<0#YIB:>下跌，因市场进一步降低对澳洲央行降息的预期。(完) (编译/审校 许娜/王颖/徐文焰/王丽鑫/白云)