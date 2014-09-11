《即时观点》澳洲8月就业人口创至少30年来最大增幅，失业率降至6.1%

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
摩根大通首席经济分析师STEPHEN WALTERS：
显然上月就业岗位大增，基本都是兼职。相比预期的增长约1-1.5万，超过10万人的增幅实在是超出预期很多，显然是个大惊喜。
关键问题是失业率。单看就业数据，通常较难判断就业市场情况究竟如何，但看看失业率，它已经一路降至几个月前的水平6.1%。
我们认为失业水平仍然在上升，所以是否会回到6.5%以上仍是未知数。但我们发现，趋势速度在上升，而且已经上升了几个月，所以这也许暗示经济仍然没有发挥增长潜力，因此失业水平在上升，但数据波动较大，也很难由此得出确切结论。
市场反应：
数据公布后澳元兑美元 上涨0.005美元。银行间利率期货<0#YIB:>下跌，因市场进一步降低对澳洲央行降息的预期。(完) (编译/审校 许娜/王颖/徐文焰/王丽鑫/白云)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT