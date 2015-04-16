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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 10:47 BJT

《即时观点》澳洲3月就业大增3.77万人，2月数据也大幅上修

市场反应：

受强劲的就业数据推动，澳元兑美元 从0.7715跳涨至0.7777。银行间利率期货<0#YIB:>下滑，因市场降低对未来几个月再次降息的预期。

背景：

--对就业人口的预估从不变至增加2万人不等，对失业率的预估值从6.2%至6.4%不等。

--近期失业率非常不稳定，1月失业率从12月的6.1%跳升至6.4%，2月又回落至6.2%。

--这是澳洲央行总裁史蒂文斯警告称不要过分解读单月数据的一个原因。

--澳洲央行预计失业水平将在一段时间内上升，而且触顶时间要比起初预期的晚。(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍/李爽/杜明霞；审校 郑茵/张涛/徐文焰/蔡美珍)

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