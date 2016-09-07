焦点：澳洲第二季GDP同比增速四年来最快 创下25年未衰退佳绩

路透悉尼9月7日 - 澳洲经济第二季录得四年来最高同比增幅，并创下连续25年无衰退纪录，因出口大增盖过了矿业投资低迷。

截至6月份的当季国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.3%，高于前季的约2.9%。数据公布后，澳元兑美元持坚，报0.7662美元。

全部商品和服务的价值较第一季增长0.5%；第一季产出环比增长1.0%，属于异常强劲的水平。

第二季经济增长的推动因素包括大选前政府支出激增，以及家庭支出和住房建设的温和增长。这帮助抵消了矿业投资的新一轮大幅下滑。矿业投资下滑已拖累经济三年多。

而在截至6月的一年，国际贸易是经济成长的最大推动因素，对矿业项目的数千亿资金投入带来资源出口硕果。

贸易对第二季GDP同比增幅的贡献不低于2.2个百分点。

外部需求强劲，掩盖了国内经济的不佳表现，国内最终需求仅较上年同期上升1.2%。

报告还显示，经济还没有热到刺激通胀的程度，主要GDP物价指标同比仅上升0.3%。

澳洲央行8月降息至纪录低点1.5%及说到为何可能再次放宽政策时，称需要“更强劲的经济增长”。

“澳洲GDP连续25年增长，让我们跻身高端俱乐部，”澳洲联邦银行(CBA)的资深分析师Michael Workman说。

“但我们仍预计会降息--通胀指标仍很低。”(完)