焦点：澳洲第二季GDP同比增速四年来最快 创下25年未衰退佳绩

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透悉尼9月7日 - 澳洲经济第二季录得四年来最高同比增幅，并创下连续25年无衰退纪录，因出口大增盖过了矿业投资低迷。
截至6月份的当季国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.3%，高于前季的约2.9%。数据公布后，澳元兑美元持坚，报0.7662美元。
全部商品和服务的价值较第一季增长0.5%；第一季产出环比增长1.0%，属于异常强劲的水平。
第二季经济增长的推动因素包括大选前政府支出激增，以及家庭支出和住房建设的温和增长。这帮助抵消了矿业投资的新一轮大幅下滑。矿业投资下滑已拖累经济三年多。
而在截至6月的一年，国际贸易是经济成长的最大推动因素，对矿业项目的数千亿资金投入带来资源出口硕果。
贸易对第二季GDP同比增幅的贡献不低于2.2个百分点。
外部需求强劲，掩盖了国内经济的不佳表现，国内最终需求仅较上年同期上升1.2%。
报告还显示，经济还没有热到刺激通胀的程度，主要GDP物价指标同比仅上升0.3%。
澳洲央行8月降息至纪录低点1.5%及说到为何可能再次放宽政策时，称需要“更强劲的经济增长”。
“澳洲GDP连续25年增长，让我们跻身高端俱乐部，”澳洲联邦银行(CBA)的资深分析师Michael Workman说。
“但我们仍预计会降息--通胀指标仍很低。”(完)
(编译 刘秀红/杜明霞；审校 张涛)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。