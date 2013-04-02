《即时观点》澳洲央行维持利率稳定，称温和通胀前景赋予政策宽松空间

市场反应：

澳元兑美元 在政策声明发表后几无变动，报1.0465美元。银行间利率期货<0#YBA:>亦持稳，因为市场已经预见到本周放松政策的机率几乎为零。此前互换利率 暗示，在未来12个月中澳洲央行将进一步下调利率约16个基点。

背景资料：

* 上周四公布的路透调查显示，所有接受访问的22名分析师全部预计，澳洲央行本月将维持利率在3%不变。该央行上次降息是在去年12月。

* 市场重点关注央行会后声明，及其是否会重申通胀前景温和提供了必要时进一步放宽政策的空间。

* 矿业投资的长久繁荣料将在今年进入平稳期，其它领域是否足以填补矿业增长的减弱，仍不明朗。

* 澳洲央行的言论乐观，认为过去的降息举措正在发挥预想的效果。调查显示，企业和消费者信心有所改善，股价和房价上涨，房屋建设正在缓慢复苏。

* 2月失业率仍维持在5.4%的低位，就业表现意外强劲，不过劳动力需求的先行指标给出的信号好坏不一。

* 澳元汇率较高及海外竞争严峻持续令某些领域承压，特别是制造业。澳元贸易加权指数接近28年高位。

* 在过去一年中，通胀一直低迷，薪资成本受限，而且生产力明显提升。(完)