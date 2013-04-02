《即时观点》澳洲央行维持利率稳定，称温和通胀前景赋予政策宽松空间

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发展改革委批复同意建设首都地区环线高速公路通州至大兴段，该项目估算总投资约121.8亿元人民币，为政府与社会资本合作（PPP）项目。
市场反应：
澳元兑美元 在政策声明发表后几无变动，报1.0465美元。银行间利率期货<0#YBA:>亦持稳，因为市场已经预见到本周放松政策的机率几乎为零。此前互换利率 暗示，在未来12个月中澳洲央行将进一步下调利率约16个基点。
背景资料：
* 上周四公布的路透调查显示，所有接受访问的22名分析师全部预计，澳洲央行本月将维持利率在3%不变。该央行上次降息是在去年12月。
* 市场重点关注央行会后声明，及其是否会重申通胀前景温和提供了必要时进一步放宽政策的空间。
* 矿业投资的长久繁荣料将在今年进入平稳期，其它领域是否足以填补矿业增长的减弱，仍不明朗。
* 澳洲央行的言论乐观，认为过去的降息举措正在发挥预想的效果。调查显示，企业和消费者信心有所改善，股价和房价上涨，房屋建设正在缓慢复苏。
* 2月失业率仍维持在5.4%的低位，就业表现意外强劲，不过劳动力需求的先行指标给出的信号好坏不一。
* 澳元汇率较高及海外竞争严峻持续令某些领域承压，特别是制造业。澳元贸易加权指数接近28年高位。
* 在过去一年中，通胀一直低迷，薪资成本受限，而且生产力明显提升。(完)
(编译 隋芬/梁睿雪/郑茵/王洋/兰秀娟; 审校 王洋/程琳/张涛/李爽)
*--中国国家发展改革委批复同意建设首都地区环线高速公路通州至大兴段，该项目估算总投资约121.8亿元人民币，为政府与社会资本合作（PPP）项目。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透香港4月10日 - 中国大型券商--国泰君安证券周一称，其香港IPO（首次公开发售）面向机构投资者的国际配售部分获得大幅超额认购，H股明天正式在联交所挂牌上市。