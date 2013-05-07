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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 13:33 BJT

《即时观点》澳洲央行调降指标利率至纪录低位2.75%

市场反应：

澳元兑美元 下跌0.005美元至1.0180美元的低点，之后企稳。银行间利率期货<0#YIB:>跳涨，之前市场预计本周降息至2.75%的概率为50%。互换利率仍预示未来数月将进一步降息。

背景资料：

路透此前走访的22位分析师中有18人预计，本月央行会维持3%的利率不变，4人预期降息至2.75%。

澳洲央行上次降息是在去年12月，之后一直按兵不动，因为有迹象显示降息措施在缓慢作用于经济。

自4月会议以来，欧洲与中国经济数据令人失望，令全球经济前景不确定性上升。

澳元一直处在高位，对国内众多行业构成不利，而与此同时全球主要央行出台前所未有的激进宽松举措，对其自身货币带来下行压力。

澳洲通胀也意外温和，因此调降利率应该不会威胁到物价稳定。

但多数分析师之前仍预计央行不会行动，认为其会等待本月底关键的企业投资数据。(完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)

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