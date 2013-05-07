《即时观点》澳洲央行调降指标利率至纪录低位2.75%

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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市场反应：
澳元兑美元 下跌0.005美元至1.0180美元的低点，之后企稳。银行间利率期货<0#YIB:>跳涨，之前市场预计本周降息至2.75%的概率为50%。互换利率仍预示未来数月将进一步降息。
背景资料：
路透此前走访的22位分析师中有18人预计，本月央行会维持3%的利率不变，4人预期降息至2.75%。
澳洲央行上次降息是在去年12月，之后一直按兵不动，因为有迹象显示降息措施在缓慢作用于经济。
自4月会议以来，欧洲与中国经济数据令人失望，令全球经济前景不确定性上升。
澳元一直处在高位，对国内众多行业构成不利，而与此同时全球主要央行出台前所未有的激进宽松举措，对其自身货币带来下行压力。
澳洲通胀也意外温和，因此调降利率应该不会威胁到物价稳定。
但多数分析师之前仍预计央行不会行动，认为其会等待本月底关键的企业投资数据。(完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，