更新版-澳洲经济：10月新增就业数据疲软，但婴儿潮世代因素抑制失业率

特别是婴儿潮世代逐渐老龄化，退休的人数越来越多。

“就业参与率下降的主要原因是结构性的，受到人口老龄化推动，而不是因需求疲弱使‘求职工人受挫’这样周期性的原因，”瑞银首席经济学家Scott Haslem表示。

这个结构性因素的影响十分巨大，澳洲国库部估计自2010年以来就业参与率的跌幅有80%属于这个原因。

**财富效应**

过去10年来，65岁以上成年人的人口比例增长超过2个百分点达到18%，而且这个年龄层的就业参与率自然也低得多，仅为12%。

60-64岁年龄段的人口比例也出现增长，这个族群的就业参与率较低，仅有53%，也拉低了整体参与率。

由于过去两年资产市场强劲复苏，这个过程使家庭财富增值约8,000亿澳元，这使婴儿潮时期出生的群体对退休更有信心，进一步推低就业参与率。

“目前影响就业参与率的最大单一因素是人口老龄化，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Gareth Aird表示。“这是结构性的。”

而且这种趋势一时半会儿也不会逆转，这暗示失业率不大可能像有些人担心的那样上涨。

“我们认为失业率可能在6%左右达到顶峰，”Aird表示。

如果这样，这将非常有利于提升消费者信心，澳洲央行也少了一个需要进一步刺激经济的理由。

这可能是利率市场对周四就业报告反应不大的一个原因。银行间利率期货<0#YIB:>至多上涨1个跳动点，而且仍然暗示央行再度降息的机率不高于20%。澳洲当前的指标利率为2.5%。(完)