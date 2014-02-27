《焦点》澳洲第四季企业资本支出创四年来最大降幅，拖累澳元走低

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
* 第四季资本支出下降5.2%，远逊于预估
* 2014/15年度资本支出前景疲弱，初估为1,250亿澳元
* 数据低迷拖累澳元，预计利率将保持在低位
路透悉尼2月27日 - 澳洲去年第四季企业投资降幅为逾四年来最大，2014/15年度资本支出计划预示投资会进一步放缓。该报告打压经济前景，令澳元大幅下滑。
就在这份报告出炉前不久，澳洲航空 刚刚宣布未来三年将裁撤5,000个工作岗位以应对激烈的竞争。
此为澳洲知名企业最新的一次裁员，将再次打压消费者信心。
企业支出疲软特别令人忧虑，因为澳洲央行一直指望，矿业以外的投资复苏为严重依赖资源的澳洲经济提供支撑。
加拿大皇家银行资本市场的资深分析师Su-Lin Ong表示，“这显示出，未来12至18个月矿业相关资本投资放缓，将造成经济成长缺口。”
“此外，预期中的非矿业投资增长也相当疲软。”
澳洲统计局周四公布的调查显示，在截至2015年6月的一年企业资本支出料为1,250亿澳元，低于许多分析师先前预估的1,350亿澳元。
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
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