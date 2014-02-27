《焦点》澳洲第四季企业资本支出创四年来最大降幅，拖累澳元走低

* 第四季资本支出下降5.2%，远逊于预估

* 2014/15年度资本支出前景疲弱，初估为1,250亿澳元

* 数据低迷拖累澳元，预计利率将保持在低位

路透悉尼2月27日 - 澳洲去年第四季企业投资降幅为逾四年来最大，2014/15年度资本支出计划预示投资会进一步放缓。该报告打压经济前景，令澳元大幅下滑。

就在这份报告出炉前不久，澳洲航空 刚刚宣布未来三年将裁撤5,000个工作岗位以应对激烈的竞争。

此为澳洲知名企业最新的一次裁员，将再次打压消费者信心。

企业支出疲软特别令人忧虑，因为澳洲央行一直指望，矿业以外的投资复苏为严重依赖资源的澳洲经济提供支撑。

加拿大皇家银行资本市场的资深分析师Su-Lin Ong表示，“这显示出，未来12至18个月矿业相关资本投资放缓，将造成经济成长缺口。”

“此外，预期中的非矿业投资增长也相当疲软。”