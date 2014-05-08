《焦点》澳洲4月就业人口增幅远超预估，失业率可能已见顶

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
**劳动力需求显现活力**
4月就业增长年率为0.9%，虽然达不到吸收全部新增劳动力所需要的增长1.5%，但较2013年中期的近零增长有大幅提升。
劳动力需求的前瞻性指标暗示，未来仍会进一步增长。
根据澳新(澳盛)银行本周公布的一项调查，4月报纸和网络招聘广告连续第四个月增长，突破13.6万个岗位。招聘广告也自2011年中期以来首次出现同比增长。
“今年劳动力需求增强，招聘广告/空缺岗位的每个主要指标都逐步改善，至少本阶段企稳，”澳新银行澳洲首席经济学家Ivan Colhoun表示。
“招聘意向改善暗示，近期就业增长将继续温和好转，失业率应当接近大约6%的峰值，或小幅降低。”
仅仅几个月前，普遍看法认为今年的失业率应当上升至6.25-6.5%。
即便非常谨慎的澳洲央行也对就业市场变得更加乐观。在本周的月度政策声明中，澳洲央行总裁史蒂文斯删除了失业率进一步上升的那行话，而是称可能一段时间后失业率就会下降。(完)
(编译 石冠兰/杜明霞/李春喜; 审校 徐文焰/李婷仪/王翔琼/张荻)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。