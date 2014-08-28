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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 11:31 BJT

更新版 1-澳洲经济：企业上调支出计划，可望引领经济安渡矿业荣景降温冲击

澳洲统计局最新调查报告预计，2014/15年度资本支出将为1,452亿澳元，高于前次预估的1,370亿澳元，亦高于分析师预估的约1,420亿澳元。

公用事业、交通、零售和金融等“其它行业”的支出计划增长最大，较上年增加12%。

投资者假设前景改善将增强澳洲央行在一段时间内维持利率不变的决心，并推动澳元兑美元 涨至0.9374的三周高位。

**第二季增长没那么强劲**

周四公布的数据显示，第二季投资增长1.1%，至376.5亿澳元(352亿美元)，而市场预估为下滑0.3%。第一季数据亦被上修。

增长全得益于建筑资本支出增加。继第一季大幅下滑后，第二季建筑资本支出较前季增加2.0%。

不过，厂房及设备资本支出较前季下滑0.9%令人失望，将给第二季经济成长造成拖累。

此前，第二季建筑工程意外大降1.2%，因工程支出持续下滑盖过了房屋建设强劲的影响。

政府投资亦温和，尽管总理艾保德多次表现出想要成为一名所谓的的“基建总理”。

政府将在9月3日公布国内生产总值(GDP)数据，所有迹象都显示，第二季经济将在第一季意外增长1.1%后明显放缓。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 杜明霞/艾茂林)
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