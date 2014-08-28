更新版 1-澳洲经济：企业上调支出计划，可望引领经济安渡矿业荣景降温冲击

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
澳洲统计局最新调查报告预计，2014/15年度资本支出将为1,452亿澳元，高于前次预估的1,370亿澳元，亦高于分析师预估的约1,420亿澳元。
公用事业、交通、零售和金融等“其它行业”的支出计划增长最大，较上年增加12%。
投资者假设前景改善将增强澳洲央行在一段时间内维持利率不变的决心，并推动澳元兑美元 涨至0.9374的三周高位。
**第二季增长没那么强劲**
周四公布的数据显示，第二季投资增长1.1%，至376.5亿澳元(352亿美元)，而市场预估为下滑0.3%。第一季数据亦被上修。
增长全得益于建筑资本支出增加。继第一季大幅下滑后，第二季建筑资本支出较前季增加2.0%。
不过，厂房及设备资本支出较前季下滑0.9%令人失望，将给第二季经济成长造成拖累。
此前，第二季建筑工程意外大降1.2%，因工程支出持续下滑盖过了房屋建设强劲的影响。
政府投资亦温和，尽管总理艾保德多次表现出想要成为一名所谓的的“基建总理”。
政府将在9月3日公布国内生产总值(GDP)数据，所有迹象都显示，第二季经济将在第一季意外增长1.1%后明显放缓。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 杜明霞/艾茂林)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申