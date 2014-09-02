《综述》澳洲央行维持指标利率不变，因经济正在温和增长

此外还得益于住房建设的复苏。低利率以及房价呈两位数的涨幅刺激了新增供应，而此前数年该行业一直表现低迷。

地产业的扩张势头似乎还要继续，7月新屋建筑许可攀升2.5%，轻松超过市场预估的增长1.5%。

7月建筑许可同比增长9.4%，房屋供应增长更是高达14%。今年1-7月澳洲建筑许可件数达到创纪录的195,227件。

地产业的迅速发展是澳洲经济非常需要的，因为随着长达10年之久的矿业投资荣景进入成熟期，未来数年矿业支出料将急剧下滑。

从矿业到其他行业的接棒进展如何，是澳洲决策者面临的最大不确定因素，也是利率在未来很多月可能维持低位的主要原因。

“资源公司的投资支出下降还会持续下去，明年可能进一步加快，”澳洲央行总裁史蒂文斯上月警告称。