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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:47 BJT

《即时观点》澳洲第三季GDP增速意外放缓

市场反应：

澳元兑美元 下挫0.005美元，因数据远低于预期。银行间利率期货<0#YIB:>跳升，因市场认为澳洲央行将利率从纪录低位2.5%进一步下调的机率提高。(完)

(编译 白云/李爽/杜明霞；审校 张若琪/郑茵/李婷仪)
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