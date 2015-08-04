更新版 1-澳洲经济：6月零售销售超预期，然贸易逆差仍成拖累

这说明当季消费支出整体可能好于很多分析师担心的情形。

零售复苏确有必要，因为在澳洲1.6万亿澳元(1.22万亿美元)的年度经济产出中，有2,880亿澳元来自该部门，并解决了125万人的就业问题，在各行业中排第二。

但其他数据显示，该国6月贸易逆差扩大至29亿澳元，令第二季逆差扩大逾一倍，至99亿澳元。