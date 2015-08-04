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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 11:09 BJT

更新版 1-澳洲经济：6月零售销售超预期，然贸易逆差仍成拖累

这说明当季消费支出整体可能好于很多分析师担心的情形。

零售复苏确有必要，因为在澳洲1.6万亿澳元(1.22万亿美元)的年度经济产出中，有2,880亿澳元来自该部门，并解决了125万人的就业问题，在各行业中排第二。

但其他数据显示，该国6月贸易逆差扩大至29亿澳元，令第二季逆差扩大逾一倍，至99亿澳元。

赤字扩大主要反映出铁矿石、黄金和煤炭等主要大宗商品价格下滑的影响。而大宗商品价格下跌进而损及获利、薪资和税收。(完) (编译 孙国玉/许娜/王丽鑫；审校 龚芳/郑茵/艾茂林)

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