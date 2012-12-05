〔澳洲经济〕第三季GDP按季增速降至一年半来最低,前路料更坎坷(更新版)

* 澳洲第三季经济较前季增0.5%,较上年同期成长3.1%

* 市场预期央行将进一步降息,以支撑未来经济成长

* 矿业投资荣景料将触顶,经济需要其他成长来源

* 决策者寻求刺激消费和房地产

路透悉尼12月5日电 - 澳洲第三季经济较前季增速为一年半来最低,因政府削减支出抵消了企业投资的增长,而出口收入下降与矿业荣景触顶,预示着前景恐更为艰难. 澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%,前一季涨幅为0.6%.第三季GDP增幅虽符合预期,但为2011年初以来最小. 第三季实质GDP较上年同期成长3.1%,至3,695亿澳元(3,860亿美元). 该增速仍快于其它所有发达国家,但分析师怀疑澳洲经济明年将难以避免进一步放缓. "急需找到其他产业,来替代矿业对经济的推动作用,"麦格理资深分析师Brian Redican说. "但可供选择的看起来少之又少,政府愈加倾向削减支出,消费者依然态度谨慎,矿业以外的企业不愿增加支出,"他并称,"除了房屋建设部门外,很难见到其他行业将促进成长." 决策者过于注意守卫该国经济连续21年增长这一令人艳羡的纪录,这也是澳洲央行周二降息的原因.澳洲央行下调利率至3%,追平纪录低点. 投资者怀疑是否有必要进一步放宽政策以抵消一系列不利因素,包括贸易条件下滑、澳元升值以及政府削减开支. 更重要的是,澳洲长达七年的矿业投资荣景将可能最终在2013年触顶,其他经济部门尚未准备好填补这一缺口. 零售支出迟滞,信贷增长处于数十年来最低,房产市场低迷.国外方面,对澳洲大宗商品的需求仍受制于单一最大客户中国成长放缓,同时美国财政悬崖令全球信心蒙阴. 因此,市场认为澳洲央行有60%的机率在2月会议上再度降息,并预期明年中期利率会降至2.5%<0#YIB:>.(完) (编译 梁睿雪/王兴亚;审校 隋芬)