〔澳洲经济〕第三季GDP按季增速降至一年半来最低,前路料更坎坷(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 澳洲第三季经济较前季增0.5%,较上年同期成长3.1%
* 市场预期央行将进一步降息,以支撑未来经济成长
* 矿业投资荣景料将触顶,经济需要其他成长来源
* 决策者寻求刺激消费和房地产
路透悉尼12月5日电 - 澳洲第三季经济较前季增速为一年半来最低,因政府削减支出抵消了企业投资的增长,而出口收入下降与矿业荣景触顶,预示着前景恐更为艰难. 澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%,前一季涨幅为0.6%.第三季GDP增幅虽符合预期,但为2011年初以来最小. 第三季实质GDP较上年同期成长3.1%,至3,695亿澳元(3,860亿美元). 该增速仍快于其它所有发达国家,但分析师怀疑澳洲经济明年将难以避免进一步放缓. "急需找到其他产业,来替代矿业对经济的推动作用,"麦格理资深分析师Brian Redican说. "但可供选择的看起来少之又少,政府愈加倾向削减支出,消费者依然态度谨慎,矿业以外的企业不愿增加支出,"他并称,"除了房屋建设部门外,很难见到其他行业将促进成长." 决策者过于注意守卫该国经济连续21年增长这一令人艳羡的纪录,这也是澳洲央行周二降息的原因.澳洲央行下调利率至3%,追平纪录低点. 投资者怀疑是否有必要进一步放宽政策以抵消一系列不利因素,包括贸易条件下滑、澳元升值以及政府削减开支. 更重要的是,澳洲长达七年的矿业投资荣景将可能最终在2013年触顶,其他经济部门尚未准备好填补这一缺口. 零售支出迟滞,信贷增长处于数十年来最低,房产市场低迷.国外方面,对澳洲大宗商品的需求仍受制于单一最大客户中国成长放缓,同时美国财政悬崖令全球信心蒙阴. 因此,市场认为澳洲央行有60%的机率在2月会议上再度降息,并预期明年中期利率会降至2.5%<0#YIB:>.(完) (编译 梁睿雪/王兴亚; 审校 隋芬)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。