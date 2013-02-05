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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 14:08 BJT

更新版-澳洲央行: 维持利率不变,但称如有必要未来有降息可能

金融市场原本预计澳洲央行本月降息的机率只有20%,路透调查中23位分析师除一位外均认为央行本月会按兵不动.

"很明显宽松倾向仍然存在,"RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示.

鉴于澳洲国内经济有些部门仍疲软,特别是受到外国竞争和澳元汇率高企冲击的行业,因此市场认为澳洲可能进一步降息.去年央行降息125个基点尚未全面激活借贷活动.

由于澳元币值处于高位和零售业折价销售,通胀仍受限.基础通胀位于澳洲央行长期目标区间2-3%的下半段.

分析师认为失业问题是可能触发进一步宽松举措的一个因素.澳洲失业率2012年非常稳定,但若从当前水准5.4%持续上升,则可能促使央行调息.(完)

(编译 石冠兰/杜明霞; 审校 程琳/徐文焰)
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