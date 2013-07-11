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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 10:29 BJT

《即时观点》澳洲6月就业人口意外增加，但失业率升至2009年以来高位

市场反应：

就业增长数据发布后，澳元兑美元 初步上涨0.0025美元。银行间利率期货<0#YIB:>微跌，市场降低对澳洲央行最早8月降息的预期。

链接：

欲浏览澳洲统计局(ABS)官方网站，请点选：(www.abs.gov.au)

背景资料：

-澳洲6月就业人口预估范围从减少15,000到增加15,000不等。

-该数据今年较往常波动更大，2月和4月意外大增，而3月大降。

-失业率相比波动较小，预估为5.6%，预估范围为5.5%至5.7%。

-总的来说，在今年经济成长放缓，而且就业空缺等主要雇佣指标疲软的情况下，就业市场的韧性令市场意外。

-澳洲央行(RBA)称预计失业率将在未来几个月“略微”上升。若失业率逼近6%，将增加再度降息的可能性。(完)
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