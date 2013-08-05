重温稿-《澳洲央行焦点》利率可能进一步下调，并长时间维持在低水平

(重温)

* 各界广泛预期澳洲央行周二降息25基点至2.5%

* 市场已消化进一步降息至2.25%的可能

* 增长缓慢与低通胀或令低利率延续到2014年之后

路透悉尼8月5日 - 澳洲现正思考矿业荣景见顶过后的生活，扶助经济的重任主要落到了澳洲央行肩上，央行可能把利率降到纪录低点，并在未来较长时间内维持这样的利率水平。

澳洲央行周二将举行8月政策会议，外界几乎笃定其将降息25个基点至2.5%，令本降息周期在21个月间的累计降息幅度达到225个基点。

市场利率已经消化圣诞节前进一步降息至2.25%的可能性，而目前市场价格显示至少未来两年内不会再收紧政策。

澳洲国民银行首席分析师Alan Oster说，现在来看2014年利率降到比2.25%更低也有可能。

澳洲公债收益率(殖利率)水平已明确反映这样的前景，一年期收益率周一触及历史低点2.24%，两年、三年及四年期收益率甚至低于指标利率。

资源出口在很大程度上牵动澳洲经济的表现。之前受中国经济高增长中的自然资源需求带动，澳洲矿业得到蓬勃发展。

因此，矿业投资占经济的比重已经增加三倍，但现在看来已经触顶。先前矿业投资快速增长，因而存在大幅下滑、从而严重影响经济成长的风险。

这还可能引起经济连续两个季度收缩，遭遇技术定义上的经济衰退。而澳洲已经有超过20年的时间，未遭受过经济衰退。

这样的危险可能已萦绕在澳洲央行总裁史蒂文斯心头一段时间，他上周表示未来数月矿业投资可能“大幅下滑”。

他试图通过降低借款成本，来刺激经济其他领域的活力，但消费者和企业反应迟缓。相对于借款，家庭更青睐储蓄，而企业信心处于低位，而且下个月联邦选举之前，政治不确定性偏高。

澳洲政府无力提供财政刺激，并且已经将四年内的税收预期削减330亿澳元，以反应名义国内生产总值(GDP)增长放慢。

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浏览支出与储蓄图表，请点选 link.reuters.com/xec25t

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**还没那么糟**

但与其他富裕国家相比，澳洲的前景还远没有那么糟糕。

路透上个月对分析师的访查显示，澳洲今明两年GDP将分别成长2.5%和2.8%。虽然这低于澳洲的平均水准，但在发达国家中表现尚佳。

随着数以十亿美元计投资的产能投入生产，带动资源出口增加，也给经济带来了助益。的确，这是矿业荣景的第三阶段，而且会持续数年之久。例如，液化天然气出口出口应会在2016/17年前增长逾三倍。

经济的另一个正面因素，就是居高不下的澳元大幅走贬。澳元自4月以来挫跌逾15%，缓和了竞争压力，也让大宗商品出口商获利增加。

分析师估计，澳元每贬值1美分，就会让必和必拓 的获利增加约1亿澳元。

更重要的是，通胀情况依旧温和，让澳洲央行有许多在必要时宽松政策的空间。澳洲上季通胀率为2.4%，仍在澳洲央行长期目标区间2-3%内。由于失业率上扬且劳动成本受抑，多数分析师预期2014年全年通胀都会维持在此水准。

这和澳洲先前的经历截然不同，此前几乎每次矿业荣景到最后都是以通胀飙升收场，导致政策大幅紧缩，经济陷入衰退。

这也意味着，此次宽松循环可能相当长。

“我们预期8月会降息，下一季还会进一步调降，让隔夜拆款利率在2014年处于2.25%的低点，”RBS Capital Markets的首席经济分析师Su-Lin Ong称，这对债市来说是利多。