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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 10:30 BJT

《焦点》澳洲10月就业人口反弹但可靠性存疑，澳元下跌料有利经济

虽然低利率已提振房屋建造并增加消费者财富，但仅靠这些是否足以抵消矿业投资下滑带来的拖累还不清楚。

由于就业数据存在统计问题，判断经济的真实情况变得愈发困难。澳洲统计局(ABS)不得不重新公布好几个月的数据，并采用全新的季节调整办法。

最终，失业率被小幅上修，就业状况看来也逊于之前报告。

这与其它劳工需求指标形成鲜明对比。职位空缺和企业调查等指标显示，近几个月就业形势改善。因此分析师十分困惑，不知道真实情况到底怎样。

“正如所有领先指标所显示的那样，我们目前正处在拐点，”Blythe称。

“但显然，当我们都在消化近期出现的变化时，市场暂时将对这些数据的可靠性有所怀疑。”(完) (编译 李爽/孙茉莉/许娜；审校 徐文焰/白云)
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