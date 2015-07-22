更新版 1-澳洲数据：第二季通胀仍受控，不会成为降息的障碍

单位劳工成本在约四年时间内一直变动甚微。

但通胀也没有放缓至像让欧元区和日本决策者那样头疼的低点。

这主要是因为非贸易商品和服务的成本，这部分因素占CPI篮子的60%。

截至6月的一年，非贸易商品和服务通胀率为2.6%，贸易商品物价实际上下滑0.3%。

大部分升幅出现在医疗、教育和烟草等税收提高的商品上。

非贸易商品价格居高不下曾经是个重大缺陷，但在面临通缩威胁的情况下，这却提供了意外帮助。(完)