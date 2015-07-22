更新版 1-澳洲数据：第二季通胀仍受控，不会成为降息的障碍

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
单位劳工成本在约四年时间内一直变动甚微。
但通胀也没有放缓至像让欧元区和日本决策者那样头疼的低点。
这主要是因为非贸易商品和服务的成本，这部分因素占CPI篮子的60%。
截至6月的一年，非贸易商品和服务通胀率为2.6%，贸易商品物价实际上下滑0.3%。
大部分升幅出现在医疗、教育和烟草等税收提高的商品上。
非贸易商品价格居高不下曾经是个重大缺陷，但在面临通缩威胁的情况下，这却提供了意外帮助。(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚/杜明霞；审校 徐文焰/张涛/孙茉莉)
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