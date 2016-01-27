澳洲经济：第四季通胀偏低提供降息余地，但央行未必采取行动

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
不过全球金融市场风暴及对中国硬着陆的担忧令投资者押注至少再降息一次。
银行间利率期货<0#YIB:>暗示澳洲央行2月2日会议放松政策的几率非常小，不过8月底前降息25个基点至1.75%的几率几乎为100%。
澳元兑美元 实际上因通胀数据上涨。
澳洲统计局周三公布，第四季消费者物价指数(CPI)较前季增长0.4%，略高于市场预期。
第四季CPI较上年同期增长1.7%，前季增幅为1.5%。
油价下跌带来的通胀放缓效应远未结束。上周国内汽油价格跌逾5%，创2008年末以来最大降幅。
疲软的不只是能源价格。国外竞争激烈正挤压零售业利润，抵消了本币走软的影响，而就业市场存在闲置劳动力令薪资增长处在逾20年最低水平。(完) (编译 孙国玉/王丽鑫；审校 王洋/许娜)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。