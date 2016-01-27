澳洲经济：第四季通胀偏低提供降息余地，但央行未必采取行动

不过全球金融市场风暴及对中国硬着陆的担忧令投资者押注至少再降息一次。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示澳洲央行2月2日会议放松政策的几率非常小，不过8月底前降息25个基点至1.75%的几率几乎为100%。

澳元兑美元 实际上因通胀数据上涨。

澳洲统计局周三公布，第四季消费者物价指数(CPI)较前季增长0.4%，略高于市场预期。

第四季CPI较上年同期增长1.7%，前季增幅为1.5%。

油价下跌带来的通胀放缓效应远未结束。上周国内汽油价格跌逾5%，创2008年末以来最大降幅。