澳洲数据: 12月TD-MI通胀指标较上年同期升2.4%,显示物价压力仍温和

衡量核心通胀情况的指标同样温和.12月截尾均值上涨0.1%,年率则从此前的2.4%降到2.2%.扣除燃料和蔬果后的通胀年率降至2.2%,此前为2.6%.

通胀前景可控是澳洲央行分别于10月和12月下调利率的原因之一.澳洲指标利率已降至3%,追平纪录低位.

央行将在2月5日召开下一次政策会议.在12月行动之后,央行料不会在这么短的时间里再次放宽政策.金融市场显示 降息至2.75%的可能性仅为三分之一.

"总的来看,我们认为指标利率应该保持在3.0%,该水平本已处在纪录低点,"道明亚太研究主管Annette Beacher说.