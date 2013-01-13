澳洲数据: 12月TD-MI通胀指标较上年同期升2.4%,显示物价压力仍温和

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
衡量核心通胀情况的指标同样温和.12月截尾均值上涨0.1%,年率则从此前的2.4%降到2.2%.扣除燃料和蔬果后的通胀年率降至2.2%,此前为2.6%.
通胀前景可控是澳洲央行分别于10月和12月下调利率的原因之一.澳洲指标利率已降至3%,追平纪录低位.
央行将在2月5日召开下一次政策会议.在12月行动之后,央行料不会在这么短的时间里再次放宽政策.金融市场显示 降息至2.75%的可能性仅为三分之一.
"总的来看,我们认为指标利率应该保持在3.0%,该水平本已处在纪录低点,"道明亚太研究主管Annette Beacher说.
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
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