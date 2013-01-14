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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 08:01 BJT

澳洲数据: 12月TD-MI通胀指标较上年同期升2.4%,显示物价压力仍温和

"我们基本假设是未来几个月会最后一次降息25个基点,诱因可能会是内需增长令人失望,或海外下行风险再现,"她说.

2012年第四季官方通胀数据将于1月23日公布.

Beacher说,TD-MI通胀指标暗示,本季整体消费者物价指数(CPI)或仅会温和上涨0.3%,通胀年率将从2.0%微升至2.3%.

她还预期,季度基础通胀率料上涨0.55%,基础通胀年率或因此略降至2.3%.(完) (编译 梁睿雪; 审校 张荻)
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