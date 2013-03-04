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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 08:17 BJT

澳洲数据：2月TD-MI通胀指标较前月持平，表明央行仍有降息空间

澳洲央行周二将召开3月政策会议，鉴于全球经济改善且有迹象显示以往降息举措正缓慢发挥效应，此次料不大可能放宽政策。

接受路透调查的23位分析师中，除一位外均预计本月会议维持利率不变，但许多分析师仍认为今年有可能可进一步降息。

通胀似乎不会成为降息的障碍。

TD-MI数据显示，2月份假期旅行及服饰鞋类价格下降帮助抵销了汽油及果蔬价格上涨的影响.

剔除汽油及果蔬的通胀指标2月下降0.3%，较上年同期仅上升1.9%。

2月截尾通胀均值为上升0.1%，而其年率放缓至2.1%。(完)

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