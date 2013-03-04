澳洲数据：2月TD-MI通胀指标较前月持平，表明央行仍有降息空间

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
澳洲央行周二将召开3月政策会议，鉴于全球经济改善且有迹象显示以往降息举措正缓慢发挥效应，此次料不大可能放宽政策。
接受路透调查的23位分析师中，除一位外均预计本月会议维持利率不变，但许多分析师仍认为今年有可能可进一步降息。
通胀似乎不会成为降息的障碍。
TD-MI数据显示，2月份假期旅行及服饰鞋类价格下降帮助抵销了汽油及果蔬价格上涨的影响.
剔除汽油及果蔬的通胀指标2月下降0.3%，较上年同期仅上升1.9%。
2月截尾通胀均值为上升0.1%，而其年率放缓至2.1%。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。