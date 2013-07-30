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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 12:01 BJT

澳洲央行：总裁称澳元汇价波动不大可能影响通胀前景

路透悉尼7月30日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示：

* 澳元汇价波动不大可能影响通胀前景

* 货币政策的刺激效果尚未达到极限

* 并不担心政策弹药快用尽

* 目前没有见到资产泡沫，准备在有需要时考虑使用宏观工具来应对

* 中国经济正像决策层所希望的那样发展

* 市场此前对中国经济增长的预期高得不切实际

* 失业似乎的确趋于上升，但仍在预期范围内(完) (编译 梁睿雪; 审校 于春红)
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