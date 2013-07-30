澳洲央行：总裁称澳元汇价波动不大可能影响通胀前景

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼7月30日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示：
* 澳元汇价波动不大可能影响通胀前景
* 货币政策的刺激效果尚未达到极限
* 并不担心政策弹药快用尽
* 目前没有见到资产泡沫，准备在有需要时考虑使用宏观工具来应对
* 中国经济正像决策层所希望的那样发展
* 市场此前对中国经济增长的预期高得不切实际
* 失业似乎的确趋于上升，但仍在预期范围内(完) (编译 梁睿雪; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。