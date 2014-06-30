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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 09:16 BJT

澳洲数据：6月TD-MI通胀指标按月持平，按年升3.0%

周一的调查报告显示，6月房租、汽油和烟草的价格都上涨，抵消了水果蔬菜、医疗保健和文娱活动价格下跌的影响。

6月非贸易类(主要是服务业)物价按月上升0.3%，按年升幅持稳在3.3%。贸易类商品和服务价格按月下跌0.3%，部分可能受澳元走坚的影响；按年升幅略微加快至2.6%。

6月剔除波动项目和统计异常值的核心物价仅小幅上涨。6月TD-MI通胀指标截尾均值较上月升0.2%，较上年同期升3.0%；扣除燃料、果蔬的通胀指标较前月和上年同期分别攀升0.1%和2.5%。(完) (编译 杜明霞/石冠兰/许娜；审校 于春红/戴素萍/王兴亚)
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