澳洲数据：6月TD-MI通胀指标按月持平，按年升3.0%

周一的调查报告显示，6月房租、汽油和烟草的价格都上涨，抵消了水果蔬菜、医疗保健和文娱活动价格下跌的影响。

6月非贸易类(主要是服务业)物价按月上升0.3%，按年升幅持稳在3.3%。贸易类商品和服务价格按月下跌0.3%，部分可能受澳元走坚的影响；按年升幅略微加快至2.6%。