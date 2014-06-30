澳洲数据：6月TD-MI通胀指标按月持平，按年升3.0%

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
周一的调查报告显示，6月房租、汽油和烟草的价格都上涨，抵消了水果蔬菜、医疗保健和文娱活动价格下跌的影响。
6月非贸易类(主要是服务业)物价按月上升0.3%，按年升幅持稳在3.3%。贸易类商品和服务价格按月下跌0.3%，部分可能受澳元走坚的影响；按年升幅略微加快至2.6%。
6月剔除波动项目和统计异常值的核心物价仅小幅上涨。6月TD-MI通胀指标截尾均值较上月升0.2%，较上年同期升3.0%；扣除燃料、果蔬的通胀指标较前月和上年同期分别攀升0.1%和2.5%。(完) (编译 杜明霞/石冠兰/许娜；审校 于春红/戴素萍/王兴亚)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)