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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 10:25 BJT

《即时观点》澳洲第一季CPI升幅降至三年低点，不排除央行降息可能

市场反应：

澳元兑美元 上涨0.0025美元。银行间利率期货<0#YIB:>小幅下滑，因投资者略降低了澳洲央行5月5日会议降息的可能性。

浏览澳洲统计局CPI报告，请点选：www.abs.gov.au/

(完)

(编译 李爽/王丽鑫/王颖/李春喜/杜明霞；审校 张涛/郑茵/许娜/张若琪/张荻/王丽鑫)
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