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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:33 BJT

澳洲数据：3月整体就业招聘广告较前月回落，报纸招聘罕见增加--ANZ

路透悉尼4月8日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ) 公布的调查显示，澳洲3月报纸与网络招聘广告回落，终止了连续两个月的上涨态势。这表明虽然消费者需求有了复苏迹象，但企业在雇佣人员时仍然持谨慎态度。

3月整体就业招聘广告经季节调整后较前月下降1.5%，2月时增长3%；3月整体就业招聘广告较去年同期大幅减少17%至138,651个；但第一季整体上依然增加。

3月网络招聘广告较上月减少1.6%至133,645个，较上年同期降低了16.3%。报纸招聘广告增加1.8%，在招聘广告从报纸转向网络的长期趋势下，此次报纸招聘广告的增长较为少见。

“招聘广告趋势自去年底明显表现疲弱之后，已经展现出稳定迹象。”澳新银行澳洲宏观经济部门主管Katie Dean表示。

“尽管较低的利率开始支撑国内经济活动走强...但其还未让企业信心好转，企业信心好转才会投资于资本和劳动力。”

自2011年末以来，澳洲央行的降息幅度已经达到175个基点。在面对全球经济阻力和澳元高企的情况下，澳洲央行选择通过降息来支持本国经济。

本月澳洲央行将利率持稳在3%，有迹象显示刺激措施取得预期效果。1月和2月零售销售数据大幅上升；房屋价格也转为走高；住房建设也在缓慢复苏。

澳洲3月就业数据将于周四公布，预估中值显示当月就业人口料减少5,000。失业率预计将保持在5.4%的水平。(完) (编译 洪曦 审校 程琳)
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