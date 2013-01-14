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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 08:53 BJT

澳洲数据: 12月总体招聘广告较前月降3.8%,为连续第10个月下滑

12月网络招聘广告较前月减少3.9%至127,799个,较上年同期下降15.3%.报纸招聘广告减少0.4%,延续招聘广告从报纸向互联网转移这一长期趋势.

"目前的疲弱状况暗示,很大一部分澳洲企业的情况仍然颇具挑战性,前景也并不明朗,"澳新银行澳洲经济主管Ivan Colhoun说.

他警告说,若无进一步货币宽松举措,失业率到2013年底可能升向5.75%.目前失业率为5.2%.

澳新银行认为今年澳洲央行会进一步降息,最低可能降至2%.

澳新银行表示,12月新南威尔士和维多利亚地区的部分报纸招聘广告数据未能收集到,因此这部分数据采用了估计值.(完)

(编译 戴素萍/郑茵 审校 王兴亚)
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