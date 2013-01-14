澳洲数据: 12月总体招聘广告较前月降3.8%,为连续第10个月下滑

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
12月网络招聘广告较前月减少3.9%至127,799个,较上年同期下降15.3%.报纸招聘广告减少0.4%,延续招聘广告从报纸向互联网转移这一长期趋势.
"目前的疲弱状况暗示,很大一部分澳洲企业的情况仍然颇具挑战性,前景也并不明朗,"澳新银行澳洲经济主管Ivan Colhoun说.
他警告说,若无进一步货币宽松举措,失业率到2013年底可能升向5.75%.目前失业率为5.2%.
澳新银行认为今年澳洲央行会进一步降息,最低可能降至2%.
澳新银行表示,12月新南威尔士和维多利亚地区的部分报纸招聘广告数据未能收集到,因此这部分数据采用了估计值.(完)
(编译 戴素萍/郑茵 审校 王兴亚)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。