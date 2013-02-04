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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 08:44 BJT

澳洲数据: 1月总体招聘广告较前月下滑0.9%,延续长期下降之势--ANZ

1月网络招聘广告较上月下降0.6%,较上年同期减少17.5%.但以前的广告数量向上修正.

报纸招聘广告下降9.2%,但ANZ提醒道,12月与1月数据经常波动较大,给季节调整带来困难.

"去年底比较疲弱,今年1月广告数量基本持平,"ANZ的澳洲经济主管Ivan Colhoun表示.

他说,如果不进一步放宽货币政策,2013年底失业率可能升至5.75%以上.

官方就业数据定于周四公布,预计1月就业岗位增加5,000个,失业率料从5.4%升至5.5%.(完) (编译 王翔琼/张涛; 审校 李爽/于春红)

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