澳洲数据: 1月总体招聘广告较前月下滑0.9%,延续长期下降之势--ANZ

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
1月网络招聘广告较上月下降0.6%,较上年同期减少17.5%.但以前的广告数量向上修正.
报纸招聘广告下降9.2%,但ANZ提醒道,12月与1月数据经常波动较大,给季节调整带来困难.
"去年底比较疲弱,今年1月广告数量基本持平,"ANZ的澳洲经济主管Ivan Colhoun表示.
他说,如果不进一步放宽货币政策,2013年底失业率可能升至5.75%以上.
官方就业数据定于周四公布,预计1月就业岗位增加5,000个,失业率料从5.4%升至5.5%.(完) (编译 王翔琼/张涛; 审校 李爽/于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。此浪至少会伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。