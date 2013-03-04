澳洲数据：2月整体广告招聘增长3%，显示劳动力需求企稳

报纸招聘广告较前月下降2.9%，保持长期以来向网络招聘广告转移的趋势。

“1月和2月招聘广告增加显示出招聘意愿企稳的端倪，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)澳洲经济部负责人Ivan Colhoun称。

然而，Colhoun仍预计到年中时失业率将从目前的5.4%升至5.75%左右。