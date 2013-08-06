澳洲数据：7月招聘广告数量连续第五个月下滑，暗示失业率或进一步上升

互联网上的招聘广告数量下降0.9%至124,481，较上年同期下滑17.7%。报纸招聘广告下滑6.8%，维持其长期结构性下降的走势。

澳新银行(ANZ/澳盛)分析师表示，根据过去的经验，招聘广告数量下滑可能说明失业率将从目前的5.7%进一步温和上升。

因此，他们预计澳洲央行(RBA)将在周二进一步降息25个基点至记录新低2.5%。

但是该调查与就业率的相关性在过去几年有所减弱，可能是因为公司使用社交媒体等其他方式来联络求职者。

例如，官方数据显示今年迄今新增近105,000份工作。(完)