《澳洲经济分析》矿业生产与出口节节攀高,澳洲21年来经济成长有望延续

投资者估计,为了消除这种风险,澳洲央行将会降息至记录低位.该央行2012年已经降息四次.

不过澳洲最大矿商近期产量报告,带来出口正在上升的希望,而这来得正是时候.

必和必拓 、力拓 和Fortescue Metals 上季度和2012年全年的铁矿石产量均创纪录.

幸运的是中国需求相当稳健,即便铁矿石价格上涨,也足以吸收大多数 这些产出.仅12月,从澳洲繁忙的Port Hedland港口发往中国的铁矿石就较前月增加25%,较上年同期上升21%.

澳洲主要铁矿石产区Pilbara的产量2013年料将增加约17%,所有产出都将用于出口.

铁矿石已经成为澳洲第五大出口商品,每年为该国带来逾600亿澳元(630亿美元)收入.十年前该数字还仅为150亿澳元.

而且,今年澳洲煤炭产出料将增加约10%,原油和液化天然气(LNG)出货量也开始起飞,会越来越多.

澳洲对LNG的期望很高,有价值1,900亿澳元的在建LNG项目,其中大多数产出已经通过长期合同售出.澳洲政府官方预测机构预计,今年该国LNG出口量将增长26%,到2020年将增长四倍,创收能力将堪比现在的铁矿石.

"LNG将能够扭转乾坤,"悉尼麦格理资深经济分析师Brian Redican表示,"LNG将给经济带来真正非凡利益和巨大助力."

"我们知道,实际矿业生产、产出和出口量升势仍在升温,这将是未来数年澳洲经济增长的一个动力."斯万本周在纽约举行的Harvard Club午宴上表示.(完)