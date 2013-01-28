《澳洲经济分析》矿业生产与出口节节攀高,澳洲21年来经济成长有望延续

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
投资者估计,为了消除这种风险,澳洲央行将会降息至记录低位.该央行2012年已经降息四次.
不过澳洲最大矿商近期产量报告,带来出口正在上升的希望,而这来得正是时候.
必和必拓 、力拓 和Fortescue Metals 上季度和2012年全年的铁矿石产量均创纪录.
幸运的是中国需求相当稳健,即便铁矿石价格上涨,也足以吸收大多数 这些产出.仅12月,从澳洲繁忙的Port Hedland港口发往中国的铁矿石就较前月增加25%,较上年同期上升21%.
澳洲主要铁矿石产区Pilbara的产量2013年料将增加约17%,所有产出都将用于出口.
铁矿石已经成为澳洲第五大出口商品,每年为该国带来逾600亿澳元(630亿美元)收入.十年前该数字还仅为150亿澳元.
而且,今年澳洲煤炭产出料将增加约10%,原油和液化天然气(LNG)出货量也开始起飞,会越来越多.
澳洲对LNG的期望很高,有价值1,900亿澳元的在建LNG项目,其中大多数产出已经通过长期合同售出.澳洲政府官方预测机构预计,今年该国LNG出口量将增长26%,到2020年将增长四倍,创收能力将堪比现在的铁矿石.
"LNG将能够扭转乾坤,"悉尼麦格理资深经济分析师Brian Redican表示,"LNG将给经济带来真正非凡利益和巨大助力."
"我们知道,实际矿业生产、产出和出口量升势仍在升温,这将是未来数年澳洲经济增长的一个动力."斯万本周在纽约举行的Harvard Club午宴上表示.(完)
(编译 郑茵/杜明霞; 审校 田建华/张明钧)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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