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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 15:30 BJT

路透调查: 澳洲2013年GDP增长率料为2.7%,10月调查预估为3.0%

路透悉尼1月23日 - 周三公布的路途调查显示:

* 2013年澳洲平均通胀率料为2.8%(10月调查预估为2.9%)

* 澳洲2013年GDP增长率料为2.7%(10月调查预估为3.0%).(完)

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