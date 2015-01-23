路透调查：分析师下调澳洲2015年GDP增长预估，因商品价格大跌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
* 预测2015年经济增长2.7%，前次预估为增长3%
* 通胀率预估也由2.6%降至2.2%
路透悉尼1月22日 - 由于澳洲曾经红火的资源产业迅速降温，新一年的经济增长料将又一次不尽人意。不过分析师乐观认为，随着经济中的其他部门恢复平衡，到2016年好日子还会再来。
最新的路透调查预测，2015年澳洲国内生产总值(GDP)料增长2.7%，增速与前一年相近，但低于10月时预估的增长3.0%。澳洲的GDP规模为1.6万亿(兆)澳元(1.3万亿美元)。
经济增长预估下调，主要反映出澳洲主要出口商品价格的大幅下跌，特别是铁矿石。这使国家收入减少很大一块，而此时矿业投资已经开始减少。
“毫无疑问，中期经济增长和通胀前景面临的下行风险正在加大，”摩根大通首席经济学家Stephen Walters表示。
“随着大宗商品价格大跌，通胀下滑和矿业资本支出骤减的曲线看起来愈发陡峭。”
确实，外界认为汽油价格下滑将上季的消费者物价升幅拉低至1.8%或更低，不及澳洲央行设定的长期通胀目标区间2-3%。
即便是基础通胀率指标预计也跌向2%，并会在更长时间内维持在低位。路透访问的分析师认为，今年的平均通胀率为2.2%，低于去年的2.5%。
所有这些因素似乎都为央行进一步降息留出了空间，特别是在最近全球央行纷纷放松政策，有可能推动澳元升值的当下。
瑞士、丹麦、印度、土耳其和加拿大都已先后降息，而欧洲央行似乎也即将推出公债购买计划。
银行间利率期货<0#YIB:>走势表明，澳洲央行2月3日开会时将2.5%的利率下调25个基点的几率为36%。目前市场已经完全消化了4月前利率降至2.25%的预期。
**乐观的理由**
然而，还是有理由认为澳洲央行可能按兵不动。
房屋市场依然强健，11月新屋建筑许可处于纪录高位，新公寓销量则创下2003年以来最高。澳洲人口增长率为1.6%，在发达国家中位居前列，支撑了房屋需求。
12月新车销售跳增，增幅为去年任一月份最大；同时零售销售以每年5%的速度成长。
汽油价格急跌正提供新的支出动能，澳洲家庭的年度燃料费用估计减少37亿澳元。
劳动市场似乎也在改善当中，11月和12月就业人口增幅远超预期，失业率从10年高位6.3%降至6.1%。
“近期经济数据，尤其是圣诞节至新年期间，大都呈现正面，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。
“总之，数据显示12月当季国内经济有些许稳定，澳洲央行有理由在接下来的会议上维持利率不变。”
调查显示，大多数分析师预期未来情况会更好，2016年经济料将扩张3.2%。(完) (编译 李春喜/徐文焰/戴素萍 审校 蔡美珍/王兴亚)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠