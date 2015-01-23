路透调查：分析师下调澳洲2015年GDP增长预估，因商品价格大跌

* 预测2015年经济增长2.7%，前次预估为增长3%

* 通胀率预估也由2.6%降至2.2%

路透悉尼1月22日 - 由于澳洲曾经红火的资源产业迅速降温，新一年的经济增长料将又一次不尽人意。不过分析师乐观认为，随着经济中的其他部门恢复平衡，到2016年好日子还会再来。

最新的路透调查预测，2015年澳洲国内生产总值(GDP)料增长2.7%，增速与前一年相近，但低于10月时预估的增长3.0%。澳洲的GDP规模为1.6万亿(兆)澳元(1.3万亿美元)。

经济增长预估下调，主要反映出澳洲主要出口商品价格的大幅下跌，特别是铁矿石。这使国家收入减少很大一块，而此时矿业投资已经开始减少。

“毫无疑问，中期经济增长和通胀前景面临的下行风险正在加大，”摩根大通首席经济学家Stephen Walters表示。

“随着大宗商品价格大跌，通胀下滑和矿业资本支出骤减的曲线看起来愈发陡峭。”

确实，外界认为汽油价格下滑将上季的消费者物价升幅拉低至1.8%或更低，不及澳洲央行设定的长期通胀目标区间2-3%。

即便是基础通胀率指标预计也跌向2%，并会在更长时间内维持在低位。路透访问的分析师认为，今年的平均通胀率为2.2%，低于去年的2.5%。

所有这些因素似乎都为央行进一步降息留出了空间，特别是在最近全球央行纷纷放松政策，有可能推动澳元升值的当下。

瑞士、丹麦、印度、土耳其和加拿大都已先后降息，而欧洲央行似乎也即将推出公债购买计划。

银行间利率期货<0#YIB:>走势表明，澳洲央行2月3日开会时将2.5%的利率下调25个基点的几率为36%。目前市场已经完全消化了4月前利率降至2.25%的预期。

**乐观的理由**

然而，还是有理由认为澳洲央行可能按兵不动。

房屋市场依然强健，11月新屋建筑许可处于纪录高位，新公寓销量则创下2003年以来最高。澳洲人口增长率为1.6%，在发达国家中位居前列，支撑了房屋需求。

12月新车销售跳增，增幅为去年任一月份最大；同时零售销售以每年5%的速度成长。

汽油价格急跌正提供新的支出动能，澳洲家庭的年度燃料费用估计减少37亿澳元。

劳动市场似乎也在改善当中，11月和12月就业人口增幅远超预期，失业率从10年高位6.3%降至6.1%。

“近期经济数据，尤其是圣诞节至新年期间，大都呈现正面，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。

“总之，数据显示12月当季国内经济有些许稳定，澳洲央行有理由在接下来的会议上维持利率不变。”