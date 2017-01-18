调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力

路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。

路透在1月9-17日期间对分析师的访查显示，2016年澳洲国内生产总值(GDP)料增长2.4%，低于10月调查预估的增长2.9%。

预估下调反映了澳洲截至9月的第三季GDP意外萎缩0.5%，这是澳洲经济自2011年初来首次萎缩。

汇丰研究澳洲经济的部门主管Paul Bloxham指出，澳洲一揽子大宗商品出口均价已从2016年初的低点大涨40%。

矿企也在增加出口，2016年仅液化天然气出口量就增长近40%。

“这势必会提高出口值、名义获利增长、企业获利、税收、薪资增长及通胀，”Bloxham说，并预期今明两年澳洲GDP增幅分别为2.8%和3.2%。

这种前景也不是毫无潜在风险，鉴于美国候任总统特朗普的言论，其中最大的风险当属中美之间爆发贸易战。

中国是澳洲最大的出口市场，如果美国的政策损及贸易，可能会波及大宗商品需求和价格。

此一挫折似乎是暂时现象，月度数据显示消费者支出和出口复苏。澳洲主要大宗商品价格大多上涨，尤其是铁矿石和煤炭，促使澳洲11月近三年来首次录得贸易顺差。

澳洲国内，就业市场表现也令人失望。就业大幅转向兼职岗位，而非更有保障、收入更好的全职岗位。

澳洲央行已经强调，就业是今年引人担忧的一个领域，如果就业市场情况恶化，央行或许会被迫再度降息。

由于利率已经处在1.5%的纪录低位，澳洲央行不愿进一步放松政策，以免吹大房价泡沫。

这很大程度上要取决于，通胀是否一如决策者预期那样提速。

通胀率过去两年一直处在澳洲央行2-3%的目标区间之下，分析师预计今年通胀率将升至2.1%，2018年将达到2.2%，从而大大减轻再次降息的压力。(完)