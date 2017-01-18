调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透在1月9-17日期间对分析师的访查显示，2016年澳洲国内生产总值(GDP)料增长2.4%，低于10月调查预估的增长2.9%。
预估下调反映了澳洲截至9月的第三季GDP意外萎缩0.5%，这是澳洲经济自2011年初来首次萎缩。
汇丰研究澳洲经济的部门主管Paul Bloxham指出，澳洲一揽子大宗商品出口均价已从2016年初的低点大涨40%。
矿企也在增加出口，2016年仅液化天然气出口量就增长近40%。
“这势必会提高出口值、名义获利增长、企业获利、税收、薪资增长及通胀，”Bloxham说，并预期今明两年澳洲GDP增幅分别为2.8%和3.2%。
这种前景也不是毫无潜在风险，鉴于美国候任总统特朗普的言论，其中最大的风险当属中美之间爆发贸易战。
中国是澳洲最大的出口市场，如果美国的政策损及贸易，可能会波及大宗商品需求和价格。
此一挫折似乎是暂时现象，月度数据显示消费者支出和出口复苏。澳洲主要大宗商品价格大多上涨，尤其是铁矿石和煤炭，促使澳洲11月近三年来首次录得贸易顺差。
澳洲国内，就业市场表现也令人失望。就业大幅转向兼职岗位，而非更有保障、收入更好的全职岗位。
澳洲央行已经强调，就业是今年引人担忧的一个领域，如果就业市场情况恶化，央行或许会被迫再度降息。
由于利率已经处在1.5%的纪录低位，澳洲央行不愿进一步放松政策，以免吹大房价泡沫。
这很大程度上要取决于，通胀是否一如决策者预期那样提速。
通胀率过去两年一直处在澳洲央行2-3%的目标区间之下，分析师预计今年通胀率将升至2.1%，2018年将达到2.2%，从而大大减轻再次降息的压力。(完)
(编译 杜明霞/李爽/艾茂林; 审校 王兴亚/高琦/刘秀红)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。